رياضة | زيدان يستقر على بديل راموس أمام باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يستقر على بديل راموس أمام باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد استقر على بديل المدافع سيرجيو راموس في مباراة الغد ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن زيدان استقر على بديل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد الفريق والذي سيغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان بسبب الإيقاف.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي إيدر ميليتاو نجم ريال مدريد يترقب المشاركة أساسيًا في تلك المواجهة في ظل إيقاف الثنائي سيرجيو راموس وناتشو.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مباراة باريس سان جيرمان ستشهد الظهور الأول للنجم البرازيلي أساسياً مع ريال مدريد هذا الموسم.



وكان ريال مدريد الإسباني تعاقد مع المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة من بورتو البرتغالي بعقد يمتد حتى 2025.



ويعتبر إيدر أول صفقات ريال مدريد لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل علما بأن الصفقة قد كلفته 50 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي مع بورتو البرتغالي.