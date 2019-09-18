رياضة | 7 مصابين في قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مصابين في قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن قائمة ريال مدريد الإسباني لمواجهة باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء بملعب حديقة الأمراء شهدت عددا كبيرا من الغيابات التي باتت تهدد الفريق بالتعثر في بداية مشواره في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في التتويج بها بـ13 لقبا.

وذكرت التقارير أن القائمة ضمت غياب 7 نجوم، منهم 5 بسبب الإصابة وهم الظهير البرازيلي مارسيلو ولاعبو الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والأوروجواياني فيديريكو فالفيردي والإسبانيان فرانشيسكو إيسكو وماركو أسينسيو بالإضافة إلى قائد الفريق ومدافعه الإسباني سيرخيو راموس ومواطنه الظهير ناتشو فرنانديز المعاقبين بالإيقاف لمباراة واحدة.

وأشارت التقارير إلى أن القائمة شهدت عودة الجناح الويلزي جاريث بيل بعد غيابه أمام ليفانتي في الدوري الإسباني بسبب تراكم البطاقات كما ضمت 3 لاعبين فقط في خط الوسط هم البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس والكولومبي خيمس رودريجيز.

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وكشفت التقارير الإسبانية أن مارسيلو هو آخر اللاعبين المنضمين لقائمة المصابين في الريال بعد تعرضه لإصابة في العنق.

وجاءت قائمة الميرينجي كالتالي :- تيبو كورتوا وألفونس أريولا ودييجو ألتوب وداني كارفاخال وألفارو أودريوزولا وإيدير ميليتاو ورافائيل فاران وفيرلاند ميندي وأدريان دي لافوينتي وكاسيميرو وتوني كروس وجيمس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وإيدين هازارد وجاريث بيل وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوش وكريم بنزيمة ولوكا يوفيتش.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره ريال مدريد الإسباني غدًا الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء في إطار منافسات الجولة الإفتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن مالك نادي باريس سان جيرمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد سوف يشاهد مُباراة ريال مدريد ضد فريقه غدًا من قلب الملعب برفقة رئيس النادي ناصر الخليفي ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.