شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقررة لها مواجهة النادي الأهلي على كأس السوبر المصري مساء الجمعة المقبل في استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – إمام عاشور – محمد أونجم.

خط الهجوم: خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد. وقرر ميتشو سفر الفريق إلى الإسكندرية في الواحدة ظهر غد الأربعاء للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء السوبر.

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