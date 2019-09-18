شكرا لقرائتكم خبر عن هلالي..«قووول وفعل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على الاتحاد 3/‏1 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن إياب ربع النهائي، ليلاقي السد القطري في الدور قبل النهائي.

تقدم الاتحاد أولا عن طريق زياد الصحفي (د:11)، فيما عادل صاحب الأرض النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق كاريلو (د:44)، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني (د:48) وأنهى سیباستیان جيوفينكو حلم الاتحاديين في العودة بتسجيله الهدف الثالث (د:79).

خرج الشوط الأول بصورة فنية جيدة بين الفريقين، ساهم في ذلك افتتاح الضيف التسجيل مبكرا بعد مرور 10 دقائق، حيث ارتفع الرتم الفني وسط اندفاع هجومي هلالي كاسح ودفاع اتحادي مع الاعتماد على المرتدات التي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى المعيوف، ليترجم صاحب الأرض تفوقه بهدف قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أربك حسابات الاتحاديين، ظهر ذلك جليا في الشوط الثاني حينما سجل مع مطلعه الدوسري الهدف الثاني، لتنهار معنويات الضيوف وسط تفكك واضح بين خطوط الفريق وعجز المهاجم رومارينهو عن خلق مساحات لنفسه رغم التبديلات التي أجراها سييرا بتعزيز خط المقدمة، إلا أن الهلال كانت له الأفضلية بفضل حيوية لاعبيه في منتصف الملعب، ليبصم جيوفنكو على تأهل فريقه بالهدف الثالث وينهي آمال الاتحاديين في التأهل.