شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الرومانية تشيد برازفان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أشاد عدد من وسائل الإعلام الرومانية بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رازفان لوشيسكو الذي وصل مع فريقه إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بعد تجاوزه الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

وقالت صحيفة «digisport» الرومانية: فوز مستحق وأداء عالٍ جداً من قبل اللاعبين ويبدو أن الرغبة واضحة من قبل الجميع إدارة وجهازين فني وإداري ولاعبين للوصول إلى النهائي، والظفر باللقب للمرة الأولى بالنسخة الحديثة من بطولة آسيا، حيث خسر لقبين قاريين في المواسم الأخيرة من أمام سيدني وأوراوا.

وعن مواجهة الاتحاد قالت الصحيفة: قدم نجوم الزعيم مستوى رائعا خاصة البيروفي كاريلو، والإيطالي جيوفينكو، ولاعبي خط الوسط السعوديين الدوليين محمد كنو وسالم الدوسري، فهؤلاء الأربعة كانوا علامة فارقة جداً من بين زملائهم اللاعبين.

أما عن لقاء دور نصف النهائي الذي سيجمع الهلال والسد القطري فقالت الصحيفة الرومانية: لا شك أن المواجهة الفنية كبيرة خاصة أنها ستجمع رازفان بالإسباني هيرنانديز تشافي، وبعيداً عن لاعبي الفريقين والإثارة والندية بين الجماهير والمنتمين للناديين، إلا أننا على موعد مع «الدهاء الفني التكتيكي» من قبلهما.