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أنشيلوتي يعلق على لقطته مع كلوب بعد نهاية مباراة نابولي وليفربول

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علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي عن لقطته مع يورجن كلوب مدرب ، بعد نهاية المباراة التي أنتهت لصالح أصحاب الأرض نابولي، بهدفين دون رد، التي جمعتهما على ملعب "سان باولو"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

قال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة:

" لماذا ابتسمت بعد المباراة لكلوب؟ حسنًا أخبرته بأن لا يقلق، حيث أن الخسارة معنا في بداية دوري الأبطال أمام نابولي، تجعله بطلًا للبطولة في نهاية المطاف".

وكان ليفربول واجه نابولي في الموسم الماضي، وخسر أيضًا على ملعب

"سان باولو"، بهدف دون رد، قبل أن يتوج بلقب ذات الأذنين في النهاية بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد.

يذكر أن ، تصدر  ريد بول سالزبورج النمساوي المجموعة الخامسة، برصيد 3 نقاط، في حين تذيل جينت البلجيكي المجموعة بدون نقاط، ونفس الأمر لليفربول الذي خسر بثنائية دون رد أمام نابولي، في المركز الثالث، بينما احتل نابولي المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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