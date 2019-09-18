تحدث ارنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الاسباني عن مشاركة ليونيل ميسي نجم البرسا امام بوروسيا دورتموند ضمن الجولة الاول والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدروي الأبطال.
قال المدرب الاسباني فالفيردي خلال الموتمر الصحفي "انفريقه عانه كثيراً خلال الشوط الثاني
واضاف حول مشاركة ليونيل ميسي خلال لقاء اليوم "لاعب لم يلعب من الموسم السابق ، ودخل ولعب في مباراة بـ وتيرة مرتفعة جداً وهو غير مستعد، لقد لعب اول 30 دقيقة له هذا الموسم ، وايضاً سواريز كانت المباراة الاولى الكاملة له هذا الموسم".
وتابع حول سأله عن عدم انسجام النجم الفرنسي انطوني جريزمان " إنه الشهر الثاني في برشلونة ، وعلي التعود على تحركات ميسي وسواريز وديمبيلي".
واختتم بسواله عن الحارس الالماني تيري اشتيجن " لدينا حارس مرمى عظيم".
كانت هذه تفاصيل خبر فالفيردي: ميسي قدم مباراة جيدة رغم عدم جاهزيته وشتيجن حارس عظيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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