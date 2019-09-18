شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليون "كاش" وراء فشل صفقة "مارسيلو" الأهلي مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة الإسماعيلي سبب فشل صفقة انتقال حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للنادي الأهلي لصفوف الدراويش ، وقال المصدر إن إصرار اللاعب علي تقاضي ٥ مليون جنيه في الموسم الواحد وعلي طريقة "الكاش" وراء فشل الصفقة قبل ساعات قليلة من إغلاق باب القيد المحلي المقرر له الثانية عشرة مساء اليوم الثلاثاء لاسيما أن عرض الاسماعيلي المادي توقف عند ٤ مليون جنيه .

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واضاف المصدر أن مسئولي الاسماعيلي وجهوا الشكر لإدارة الأهلي لموافقتها علي اتمام الصفقة دون أي تعنت بعيدا عن موقف مارسيلو الذي أثار غضب مسئولي الدراويش بسبب رفضه كل المحاولات التي بذلت من أجل تخفيض مطالبه المادية وطريقة تسديدها

الإسماعيلى يعانى أزمة فى مركز الظهير الأيسر، ظهرت خلال مباراة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 من البطولة العربية، وذلك بعد رحيل طارق طه، لنادى بيراميدز وإعارة علاء عبد العظيم لنادى الأولمبى، أحد أندية القسم الثانى.