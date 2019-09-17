تشكيل مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2019

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند
أعلن فريق برشلونة الإسباني التشكيلة الرسمية خلال مواجهة نادي بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب سيغنال ايدونا بارك في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا، وتم الإعلان عن التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين.
وجاءت تشكيلة برشلونة كما يلي:
مارك أندريه تير شتيغن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينغليت، جوردي ألبا، آرثر ميلو، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونغ، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنسو فاتي.
اما تشكيلة بوروسيا دورتموند :
رومان بوركي، اشرف حكيمي، أكانجي، هاميلز، غيريرو، ديلاني، فيتسل، سانشو، ماركو رويس، تورغان هازارد، الكاسير.
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