تشكيل مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2019

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

أعلن فريق ​برشلونة​ الإسباني التشكيلة الرسمية خلال مواجهة نادي ​بوروسيا دورتموند​ الألماني على ملعب سيغنال ايدونا بارك في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة ​دوري ابطال اوروبا​، وتم الإعلان عن التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين.



وجاءت تشكيلة برشلونة كما يلي:

مارك أندريه تير شتيغن، نيلسون سيميدو، ​جيرارد بيكيه​، كليمنت لينغليت، ​جوردي ألبا​، آرثر ميلو، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونغ، ​أنطوان غريزمان​، ​لويس سواريز​، أنسو فاتي.

اما تشكيلة بوروسيا دورتموند :

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رومان بوركي، اشرف حكيمي، أكانجي، هاميلز، غيريرو، ديلاني، فيتسل، سانشو، ماركو رويس، تورغان هازارد، الكاسير.