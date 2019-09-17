شكرا لقرائتكم شاهد أول صورة لـ كريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل مساء اليوم، الثلاثاء، كريم نيدفيد لاعب الأهلى، بعقد قرانه فى أحد فنادق التجمع الخامس، وسط حضور عدد من نجوم الكرة، وينشر "اليوم السابع" أول صورة لنيدفيد مع زوجته قبل الاحتفال.



كريم نيدفيد

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وكان الجهاز الطبى للأهلى أكد أن حالة كريم نيدفيد، لاعب الفريق فى تحسن مستمر، وأن اللاعب يواصل أداء البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى عاد به من ألمانيا تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الطبى، إن الفحص الأخير لكريم نيدفيد أثبت أن «ركبته» بدأت فى التحسن، وأن الأمور تسير وفقاً للبرنامج الذى حدده الخبير الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، ويؤدى كريم نيدفيد جلسات علاج طبيعى وبعض الفقرات التأهيلية فى الجيم، تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.