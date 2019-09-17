مثلث الرعب.. تغيير وحيد في تشكيل ليفربول الأساسي أمام نابولي

كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول الإنجليزى، عن تشكيل فريقه الأساسي الذى سيواجه به نابولي الإيطالي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تغيير وحيد بدخول جيمس ميلنر أساسيا على حساب فاينالدوم، كما يعتمد كلوب على مثلث الرعب صلاح، ماني، فيرمينيو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالى.

حراسة المرمى: أدريان.

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خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، ملينر.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينيو.

ويقع ليفربول رفقة نابولى، للعام الثانى على التوالى فى دور المجموعات، وتضم مجموعتهما الخامسة فريقى ريدبول سالزبرج النمساوى، وكى آر جينك البلجيكى.

وتوج ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، فى المباراة النهائية التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضى.