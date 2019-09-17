“تابع Now” نتيجة مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا Liverpool vs Napoli

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل اليوم الثلاثاء فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على فريق نابولي على أرضية ملعب سان باولو في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020.

ونوفر لكم في هذا المقال موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة للقاء، وسنقوم أيضا من خلال موقعنا بمتابعة لحظية لمجريات المباراة.

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

يستهل فريق ليفربول مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا للدفاع عن لقبه الحاصل عليه في نسخة العام الماضي، حيث يسعى الريدز لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة والفوز باللقاء وحصد النقاط الثلاث على أرضية ملعب سان باولو معقل فريق نابولي.

على الجانب الآخر يسعى فريق نابولي لتحقيق الانتصار في لقاء اليوم وتكرار ما حدث في نسخة العام الماضي، حيث استطاع فريق نابولي الفوز بهدف نظيف على فريق ليفربول في دور المجموعات أيضا من النسخة السابقة.

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موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة

وينتظر الكثير من عشاق كرة القدم الأوروبية انطلاق منافسات البطولة الأعرق في أوروبا، حيث تقام مباراة ليفربول ونابولي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

وستنقل مباراة اليوم بين ليفربول ونابولي على الهواء مباشرة من خلال قناة beIN sport HD، وكذلك من خلال تطبيق beIN connect، ويقوم بالتعليق على مباراة اليوم المعلق المتميز عصام الشوالي.

وسنقوم عبر موقعنا متابعة مباراة ليفربول ونابولي لحظة بلحظة، فتابعونا.