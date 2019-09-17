اونلاين bein يلا شوت مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر Yalla Barca نقل حي كورة ستار لايف...

لايف now مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر يلا شوت Yalla barca TV كورة ستار ماتش برشلونة وبروسيا دورتموند مباشر بدون تقطيع كورة لايف اونلاين، تفتتح مباريات اليوم يلا شوت في دوري أبطال أوروبا الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتشهد مجموعة مباريات قوية لعل أبرزها مواجهة ليفربول ونابولي بث مباشر، ومواجهة برشلونة وبروسيا دورتموند كورة ستار في مجموعة الموت.

مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر

رابط بث مباشر مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند يلا شوت Yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر دوري ابطال اوروبا kora UCL يويفا تشامبيونزليغ اونلاين كورة ستار، يفترض أن تشهد مباراة برشلونة اليوم عودة النجم ليونيل ميسي إلى تشكيلة البرسا الرسمية لمواجهة دورتموند بعد تعافيه من الأصابة التي لحقت به عقب مشاركاته في كوبا أمريكا، وفي حال تواجد ميسي في مباراة اليوم، سيشكل الثلاثي المرعب جريزمان وميسي وسواريز خط هجومي يصعب على أي منافس إيقافه.

يلا شوت مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند كورة ستار

كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند مباشر Kora star رابط بث مباشر ماتش برشلونة اليوم بدون تقطيع يلا شوت حصري، يلعب خصما مباراة اليوم في المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا والتي تضم أيضاً أنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي، وشبهت تلك المجموعة بمجموعة الموت عقب أجراء القرعة، وتبدو فرص سلافيا براغ في التاهل شبه مستحيلة، وسيكون التنافس بين الثلاثي برشلونة وانتر ميلان وبروسيا دورتموند على بطاقتي الصعود لدور الستة عشر.

Advertisements

مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر

يلا شوت برشلونة وبروسيا، مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر yalla shoot، رابط بث مباشر ماتش البرسا كورة ستار، kora star برشلونة ودورتموند بث مباشر، كورة اونلاين برشلونة ودورتموند مباشر الاسطورة بدون تقطيع.

النقل الحي “أعد التشغيل بالضغط هنا، إذ أنقطع البث” الأن تعرض مباراة الهلال، ثم برشلونة ودورتموند.

تشكيل البرسا الرسمي اليوم تير شتيجين – سيميدو – جيرارد بيكيه – لينجليت – جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – دي يونج – ارثور – أنطونيو جريزمان – انسو فاتي – لويس سواريز.