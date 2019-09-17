شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يحذر ميتشو من "حرب النجوم" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، مدرب كويس فنيًا ويعرفه جيدًا منذ أن كان يدرب منتخب أوغندا.
وكشف مدرب الفراعنة السابق عن أن مسئولي الزمالك سألوه عن ميتشو قبل التعاقد معه وقال لهم إنه مدرب كويس.
وأضاف نبيه أن المدرب الصربى بدأ بشكل كويس فى مشواره مع الزمالك حيث حقق انتصارات متتالية فى كأس مصر وحصد البطولة بفوز كبير على بيراميدز فى النهائى.. وعموما السوبر أمام الأهلى سيكون اختبارًا حقيقيًا وبوابته لقلوب الجماهير الزملكاوية.
وحذر مدرب المنتخب السابق من مشكلة وحيدة ستواجهه ميتشو وهى كيفية التعامل مع تخمة النجوم وصراعهم على اللعب فى صفوف الفريق، وقال لو قدر يتعامل سينجح لا محالة.
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