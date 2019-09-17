شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي في التتش قبل لقاء الزمالك بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل لقاء الزمالك المقرر له الجمعة المقبل في السوبر المحلي ببرج العرب.

وحرص الخطيب على حضور مران الفريق المقام حاليًا على ملعب التتش وتحدث مع اللاعبين عن ضرورة وأهمية الفوز في القمة المقلبة من أجل حصد أول بطولات الموسم الجديد.

وأشاد رئيس الأهلي بالفوز الذى حققه الفريق على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وطالبهم باستكمال الانتصارات في البطولة الافريقية من أجل استعادة اللقب الأفريقي.

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واستمرت جلسة الخطيب مع لاعبي الاهلي في ملعب التتش قرابة الـ7 دقائق وتعاهد اللاعبين خلالها على مواصلة الانتصارات بعد الفوز المهم والمُثير عل بطل غينيا الاستوائية على أرضه ووسط جمهوره، وتعاهدوا أيضًا على اللعب برجولة وحماس في لقاء الزمالك من أجل التتويج ببطولة السوبر المحلي.