حكيمي يحدد موعد عودته إلى ريال مدريد

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

حدد المغربي أشرف حكيمي، موعد عودته إلى ريال مدريد بعد انتهاء إعارته في فريق بوروسيا دورتموند، خلال الفترة المقبلة والتي حبذها المغربي. ويقضي الدولي المغربي، موسمه الثاني معارًا لأسود الفيستيفال من النادي الملكي، حيث أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر. وخلال مقابلة مع صحيفة ماركا، سُئل حكيمي عن مدى رغبته في العودة، فأجاب "قلت مرارًا إنني حال رغب الريال في عودتي، سأوافق على الفور، لكني أركز حاليًا مع دورتموند، بعدها سنرى ما سيحدث".



وعن علاقته بزين الدين زيدان المدير الفني للريال، أوضح "إنه أحد أفضل المدربين في تاريخ النادي، ومعه فاز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، لقد حقق أشياء لم يفعلها الكثيرون للريال".

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وكشف حكيمي عن متابعته لمباريات الملكي بشكل دائم، مضيفًا "أحب متابعة الكرة الإسبانية، أعتقد أن الريال سيتخطى الكبوة التي تعرض لها، وسيحظى بموسم رائع، أنا مقتنع بذلك". وبسؤاله عما إذا كان قد تلقى رسالة من أي زميل سابق في مدريد، للتقدم له بأي نصيحة، نفى الظهير المغربي حدوث ذلك، قائلًا "لا، لم يحدث بعد". وعن رأيه في المجموعة الصعبة لفريقه في التشامبيونزليج بجوار برشلونة وإنتر ميلان وسلافيا براج، علق بقوله "نحن مع أندية قوية، لكننا أحد هؤلاء، أعتقد أنهم يخشون مواجهتنا أيضًا".

واختتم "لا أعلم ما إذا كانت مجموعة الموت أو لا، لكننا نعلم مدى صعوبتها، سنقاتل من أجل التأهل".