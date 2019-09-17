خاص.. صراع بين الجونة وبيراميدز على ضم لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يتواجد نادر شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة إيليفن التي تدير نادي الجونة، في النادي الأهلي لحسم صفقة التعاقد مع أحمد حمدي لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويرغب الجونة في التعاقد مع أحمد حمدي لاعب الوسط الأهلي بنظام البيع النهائي، بعدما انتقل اللاعب الشاب إلى الجونة في الشتاء الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن نادر شوقي اجتمع بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي على هامش مران الفريق مساء اليوم الإثنين من أجل التفاوض مع مسؤولي النادي على ضم حمدي.

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وقامت إدارة نادي الجونة بتجديد استعارة عدد من لاعبي الأهلي مثل أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار دون أن يكون من بينهم أحمد حمدي.

وفي سياق متصل، تواجد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لبيراميدز، في مقر الأهلي بالجزيرة للاجتماع بسيد عبدالحفيظ والتفاوض مع مسؤولي الأهلي للتعاقد مع أحمد حمدي، البالغ من العمر 21 عاما.

وكان بيراميدز حصل على خدمات الجناح أحمد حمودي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلي هذا الصيف.

يُذكر أن يوم الثلاثاء هو آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية.