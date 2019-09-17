تشكيل اتحاد جدة أمام الهلال فى ربع نهائى دوري أبطال آسيا

أعلن التشيلى لويس سييرا المدير الفنى للاتحاد جدة السعودى عن تشكيل الرسمي لمواجهة الهلال ضمن منافسات ربع نهائى بطولة دورى أبطال آسيا. بطولة دورى أبطال آسيا. جاء تشكيل اتحاد جدة كالأتى:

حراسة المرمى : فواز القرني.

خط الدفاع : حمدان الشمراني، عبدالمحسن فلاته، زياد الصحفى، سعود عبدالرحمن.

خط الوسط : لويس خيمينيز، عبد الإله المالكي، السميري، فيتشو، كارلوس.

خط الهجوم : رومارينهو.

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