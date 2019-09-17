رياضة | فاران: هناك غيابات كثيرة في باريس ولكن!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاران: هناك غيابات كثيرة في باريس ولكن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رافائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد ، على صعوبة المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك المقرر إقامتها مساء يوم غدٍ الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا

وقال فاران، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "دوري أبطال أوروبا هو أصعب مسابقة للأندية، لعبنا بشكل جيد المباراة السابقة، ولكن علينا أن نفعل ذلك لـ 90 دقيقه، 45 دقيقه جيدة لا تكفي".

وتابع: "نحن نتحسن ونبحث عن التوازن بشكل أكبر في مبارياتنا، هناك غيابات كثيرة للاعبين كبار في باريس سان جيرمان، لكن هذا لا يعني أن المباراة لن تكون صعبة".

وأكمل: "نحن نعلم أن جمهور باريس سيضغط وأن لدينا مباراة صعبة للغاية، وسيرجيو راموس هو قائدنا، الجميع يحترمه كثيراً لأنه يستحق ذلك".

وأردف: "كريم بنزيما هو أحد رؤساء غرفة خلع الملابس، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، دوري أبطال أوروبا هو حدث خاص جداً لنادي مثل ريال مدريد".

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ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة نارية ضد باريس سان جيرمان على ملعب "برينس دي بارك" مساء يوم غدٍ الأربعاء وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق ضربة بداية مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت أبو ظبي.

وأوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد في المجموعة الأولى رفقة فرق؛ جالطة سراي التركي وكلوب بروج وبروسيا دورتموند.

وتنتظر نادي ريال مدريد مواجهة قوية بعد ذلك أمام إمنافسه شبيلية مساء يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر الجاري وتأتي تلك المباراة ضمن منافسات مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".