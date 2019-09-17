شكرا لقرائتكم الأهلى يوافق على إعارة حسين السيد وأحمد حمدى إلى إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على انتقال الثنائى أحمد حمدى وحسين السيد لاعبا الفريق الكروى الأول إلى نادى إنبى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وعلم "الخليج 365" أن جلسة جمعت بين محمود الخطيب رئيس النادى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة أكد خلالها الأخير لرئيس النادى موافقة المدير الفنى على رحيل اللاعبين على سبيل الإعارة وأنه ليس بحاجة الى جهودهما خلال الفترة الحالية.

وأكد مصدر داخل النادى الأهلى أن إدارة القلعة الحمراء ستعلن بشكل نهائى بيع اللاعبين الى النادى البترولى خلال الساعات القليلة المقبلة لغلق ملف قائمة الفريق فى الموسم الحالى قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ويسعى النادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر إلى غلق ملف الانتقالات قبل مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك التى ستقام مساء الجمعة على أرضية ملعب استاد برج العرب.

وحقق النادى الأهلى فوزاً مستحقاً فى بداية مشوار المدير الفنى ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال بعدما استطاع الفريق تحقيق انتصار على حساب نظيره كانو سبورت الغينى فى المباراة التى جمعتهما بذهاب دور الـ32 من عمر البطولة القارية الأشهر أفريقيا.