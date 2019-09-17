شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الزمالك .. الاجتماع الأمنى للسوبر يحدد خط سير الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الاجتماع الأمني لمباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بستاد برج العرب.

وحدد مسؤولو الأمن خط سير مختلف لجماهير الناديين إلى الاستاد، حيث يسلك جمهور الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21 ، أما جمهور الأهلي فسوف يسلك مدخل الهوارية من الصحراوي.

وتم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك وتحدد بوابة 10 لدخول حاملي تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة 2 لدخول حاملي الدرجة الأولى، فيما تم تحديد بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادي الأهلي وبوابة 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي.

وفيما تم تحديد بوابة 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم ب 150 صحفيا و75 مصورا .

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ويشهد السوبر المصري حضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية.

كما تقرر استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصري، وأوضح رئيس لجنة الحكام أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دورى أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية، مضيفًا أنه يتواصل بشكل شخصى مستغلاً علاقاته لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث إن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدورى قبل انطلاقه.