شكرا لقرائتكم الخطيب يحفز لاعبى الأهلي قبل مواجهة الزمالك فى السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل لقاء الزمالك المقرر له الجمعة المقبل في السوبر المحلي باستاد برج العرب.

وحرص الخطيب على حضور مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش حالياً وتحدث مع اللاعبين عن ضرورة وأهمية الفوز في القمة المقلبة من أجل حصد أول بطولات الموسم الجديد.

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وأشاد رئيس الاهلي بالفوز الذى حققه الفريق على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية مساء السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وطالبهم بإستكمال الإنتصارات في البطولة الافريقية من أجل إستعادة اللقب الافريقي.

واستمرات جلسة الخطيب مع لاعبي الاهلي في ملعب التش قرابة الـ7 دقائق وتعاهد اللاعبين خلالها على مواصلة الإنتصارلات بعد الفوز الهام والمُثير عل بطل غينيا الإستوائية على أرضه ووسط جمهوره ، وتعاهدوا أيضاً على اللعب برجولة وحماس في لقاء الزمالك من أجل التتويج ببطولة السوبر المحلي.