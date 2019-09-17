يلا شوت حصري مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر مباريات اليوم beIN Sport HD1 live كورة اون لاين لايف

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تنطلق مباراة ليفربول ونابولي اليوم الثلاثاء ففي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنطلق مباراة الريدز ونابولي الإيطالي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

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سيتم وضع البث المباشر قبل المباراة بنصف ساعة

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