وزير الشباب يبحث مع التخطيط تمويل بعض المشروعات الرياضية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لبحث تمويل بعض المشروعات الرياضية. وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تنتهج رؤية واستراتيجية خاصة لتحفيز الاستثمار في القطاعات الرياضية والشبابية لتنمية الموارد وتحويل الموارد وتحويل الرياضة إلى صناعة جاذبة لرؤؤس الأموال من خلال آليات جديدة لتحسين إدارة الاصول من المنشآت الشبابية والرياضة لجعلها مؤسسات إقتصادية. مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة قدمت مجموعة من المشروعات الرياضية والشبابية ذات الطابع الاستثماري بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تقدم خدمات رياضية وشبابية وترفيهية مميزة للمجتمع مثل سلسة النادي التي أطلقتها الوزارة منذ أسابيع. الطابع الاستثماري بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تقدم خدمات رياضية وشبابية وترفيهية مميزة للمجتمع مثل سلسة النادي التي أطلقتها الوزارة منذ أسابيع. من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن وزارة الشباب والرياضة لديها رؤية طموحة ومميزة في رفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة من خلال جذب الاستثمار في القطاعين الشبابي والرياضي.

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