رياضة | تهدد حياة اللاعبين.. شوبير يحذر من كارثة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهدد حياة اللاعبين.. شوبير يحذر من كارثة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الإعلامي أحمد شوبير في رسالة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من وقوع كارثة في بطولة الدوري المصري للموسم الحديد بسبب خوض فريق أسوان مبارياته على استاد أسوان في درجة حرارة تتجاوز الـ40، وهو ما قد يعرض حياة اللاعبين إلى خطر.

وناشد شوبير اللجنة الخماسية باتحاد الكرة التدخل من أجل خوض الفرق لمبارياتها في المساء لأن درجة الحرارة العالية ستؤثر على اللاعبين.

وأكد شوبير أن مجلس إدارة النادي الأهلي بدأ في تجهيز ملعب آخر للفريق الأول لكرة القدم لخوض التدريبات عليه، بجوار ملعب مختار التتش والذي يخوض الفريق التدريبات عليه حاليًا

وأضاف شوبير في تصريحات له عبر برنامجه "ساعة مع شوبير" والذي يُذاع عبر إذاعة "أون سبورت" :"سيكون هناك ملعب إضافي لخوض الفريق عليهم التدريبات بداية من شهر نوفمبر المقبل".

وتابع :"الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر طلب من إدارة الأهلي ضرورة تواجد ملعب آخر بجوار التتش للتناوب على التدريب فيها".

شوبير: مؤمن مستمر في ألمانيا

وتطرق للحديث عن موقف مؤمن زكريا من القيد في قائمة الأهلي قائلا : "الأهلي ينتظر عودة اللاعب وبمجرد عودته متعافى من الإصابة سيتم قيده فور تعافيه من الإصابة.. سواء التحق اللاعب في يناير سيتم قيده بقائمة الفريق وإذا تعافى في نهاية الموسم سيتم قيده في قائمة الموسم المقبل، والأهلي ينتظر جاهزية اللاعب لكي يتم قيده".

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وواصل شوبير: "مؤمن سيسافر إلى ألمانيا يوم الخميس المقبل حيث أبدى الأهلي تكلفه بالكامل لعلاج اللاعب بميزانية مفتوحة.. مؤمن لن يعود من ألمانيا وسيظل هناك حتى يتم ينتهي من علاجه بشكل كامل".

الأهلي يدعم مؤمن زكريا

ووجه نجوم الأهلي رسالة دعم ومؤازرة لزميلهم بالفريق مؤمن زكريا الذي أعلن إصابته مؤخرًا، وذلك خلال مباراة الفريق ضد فريق كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وظهر مؤمن زكريا في حوار تليفزيوني عبر برنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي وأعلن عن معاناته من إصابة غامضة لا يعرف تشخيصها حتي الآن، وكانت سببًا في ابتعاده عن الملاعب طوال الـ6 أشهر الماضية، مؤكدًا أنها ليست إصابة مزمنة كما يردد البعض، ولكنها إصابة نسبة كبيرة منها نفسية.

نجوم الأهلي حرصوا خلال لقاء كانو سبورت الغيني على توجيه رسالة دعم لـ"مؤمن زكريا" لمساندته في أزمته الصعبة، وقاموا بالاحتفال بعد ثنائية الأهلي في مرمي الفريق الغيني، بوضع أيديهم على آذانهم والركض بالملعب، وهي الطريقة الخاصة التي اعتاد "مؤمن" الاحتفال بها بعد تسجيله الأهداف دائمًا.

يذكر أن النادي الأهلي لم يقيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق بالموسم الجديد، وفضل تأجيل قيد اللاعب إلي يناير المقبل، حتي التأكد من موقف اصابته ومدة غيابه عن الملاعب قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.