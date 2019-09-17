الامارات | بالفيديو .. زورق ابوظبي بطلا للعالم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريق أبوظبي لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 لموسم 2019، بعد أن حقق زورق أبوظبي، بقيادة راشد القمزي، لقب الجولة الرابعة من البطولة، التي أقيمت مساء أول من أمس في مدينة ريبادورو البرتغالية، وعزز القمزي صدارته في الترتيب العام للبطولة برصيد 75 نقطة، ليبتعد عن أقرب منافسيه وبفارق كبير جداً، ويحسم لقب البطولة قبل نهايتها بجولة كاملة وفي المحطة ما قبل الختامية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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