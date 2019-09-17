سرقة منزل لاعب برشلونة صامويل أومتيتي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض منزل النجم الفرنسي، صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، للسرقة، وذلك في نفس توقيت مباراة فريقه أمام فالنسيا، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب “كامب نو”.
صحيفة “ماركا” الإسبانية، ذكرت أن شهود عيان قالوا إن أربعة أشخاص ملثمين دخلوا إلى منزل اللاعب صامويل أومتيتي، بينما لم تتضح طبيعة المسروقات.
أفراد من الشرطة المحلية توجهوا إلى منزل قلب الدفاع البرشلوني بعد الإبلاغ عن السرقة، في حين لا يزال التحقيق في الحادثة مستمرا.
نبأ تعرض منزل أومتيتي البالغ من العمر 25 عاما، للسرقة تزامنا مع تقارير إسبانية تحدثت عن أن نادي برشلونة يدرس الاستغناء عن خدمات اللاعب، خلال “الميركاتو” الشتوي المقبل، بعد خروجه من التشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني، بسبب الإصابة منذ بداية الموسم الماضي.
الإصابة كانت قد أبعدت أومتيتي منذ بداية الموسم الماضي، وبات إلى حد كبير خارج حسابات إرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الإسباني.
اللاعب تعرض في بداية الموسم لإصابة جديدة مع منتخب فرنسا، الأمر الذي قلص من حظوظه في اقتحام تشكيلة برشلونة سريعا الموسم الجاري، وأن يعود إلى موقعه كقلب دفاع للبرسا، وحل مكانه مواطنه كليمونت لينجليه منذ بداية الموسم.
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