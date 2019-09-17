كؤيستيانو رونالدو: شعرت بالخجل من صديقتي وأطفالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أن اتهامه بالاغتصاب جعله يشعر بالخجل تجاه صديقته عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز، وأطفاله.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت تصريحات رونالدو في مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان، حيث قال: لديك صديقة، لديك عائلة، لديك أطفال، ولكن عندما يطعنون بشرفك، فهذا أمر سيئ، إنه صعب.

كريستيانو أضاف: ذات مرة كنت جالسا في المنزل في غرفة الضيافة مع جورجينا، وفي هذه الأثناء بثت إحدى القنوات أنباء عني، عن ذلك.. وسمعت أن الأطفال ينزلون على الدرج فقمت بتغيير القناة لأنني شعرت بالخجل، شعرت بالحرج هذا يجعلك تشعر بالسوء.

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عارضة الأزياء الأمريكية، كاثرين مايورغا، كانت قد اتهمت رونالدو باغتصابها ليلة 12 يونيو 2009 في أحد فنادق مدينة لاس فيجاس، وتقدمت بشكوى ضده في سبتمبر 2018.

محكمة في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية، أسقطت في يوليو الماضي، تهمة الاغتصاب عن كريستيانو رونالدو.

حساب مكتب المدعي العام للمقاطعة، على موقع “تويتر”، قال: إنه “استنادا إلى ملفات القضية التي تمت مراجعتها والمقدمة أثناء التحقيق، تأكد أنه لا يمكن إثبات ادعاءات الاعتداء الجنسي الموجهة لكريستيانو رونالدو دون أدنى شك. وبالتالي، لن تكون هناك أي تهم أو ملاحقات قضائية”.