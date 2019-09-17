Advertisements
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
ينتظر إرنستو فالفيردي المدير الفني للبوجرانا، مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند الألماني، لتحقيق رقم قياسي جديد للبرسا، في بطولة دوري أبطال أوروبا .
فالفيردي يسعى للحفاظ على إنجاز برشلونة ضد بوروسيا دورتموند
وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة دومًا ما يبدأ بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل جيد، حيث لم يخسر العرض الأول له في البطولة منذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين حقق البرسا الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 4 أخرين، ليأمل فالفيردي أن تكون مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، استمرارًا للرقم القياسي بعدم الخسارة في انطلاقة الفريق بالبطولة الأوروبية .
وتكمن صعوبة لقاء برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، أن الجراد الأصفر الألماني يعيش حالة من التألق خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة لوسين فافر، بالإضافة إلى أن ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل دورتموند، دائمًا ما يشهد تواجد جماهيري بصورة مرعبة، وهو ما يصعب المباراة على أي ضيف يواجه بوروسيا دورتموند .
ميسي يحمل راية برشلونة داخل جحيم سيجنال إيدنا بارك
وعلى صعيد أخر، انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى قائمة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، وذلك بعدما غاب عن الأربع جولات الأولى في الليجا، نظرًا لتعرضة لإصابة عضلية خلال معسكر الفريق التحضيري قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر رقم قياسي جديد يداعب برشلونة ضد بروسيا دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.