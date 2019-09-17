التشكيل المتوقع لـ الأتحاد أمام الهلال بدوري أبطال آسيا

Advertisements الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الاتحاد والهلال سيلاقي نادي الاتحاد الليلة نظيره الهلال في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

وحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب بين الاتحاد والهلال على ستاد الجوهرة المشعة بجدة. ونقلاً عن موقع"سعودي سبورت"، فان التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد أمام الهلال.. في حراسة المرمى: فواز القرني. Advertisements في خط الدفاع: حمدان الشمراني، عبد المحسن فلاته، زياد المولد، سعود عبدالحميد. في خط الوسط: عبدالإله المالكي، إيميليانو فيشيو، خالد السميري، كارلوس فيلانويفا لويس خيمينيز. في خط الهجوم: رومارينيو. يذكر أن سيواجه المتأهل من مباراة الليلة، نادي السد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. Advertisements

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