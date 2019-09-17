شكرا لقرائتكم خبر عن «المحكمة الرياضية» تقلص عقوبة نيمار في «دوري الأبطال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية اليوم (الثلاثاء)، أنها قلصت عقوبة إيقاف البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جرمان، من ثلاث مباريات أوروبية إلى مباراتين فقط بعد إهانة الحكام.

وتقدم سان جرمان ونيمار بطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في يونيو بإيقاف نيمار ثلاث مباريات، ووافقت المحكمة على قبوله بشكل جزئي. ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد «بالفضيحة»، عقب خروج سان جرمان من دور الستة عشر بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، الموسم الماضي.

وحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، بعد لمس الكرة ليد مدافع سان جرمان، لينتصر «الشياطين» بنتيجة 3-1 في باريس ويتأهلوا. وسيكون بوسع نيمار اللعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، حيث سيحل سان جرمان ضيفا على كلوب بروج البلجيكي، في 22 أكتوبر.