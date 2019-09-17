شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات زمان تجمع النهضة والقادسية.. الليلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم (الثلاثاء) مباراة فريقي النهضة والقادسية في «ليلية شرقاوية» ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. ورفع فريقا النهضة والقادسية وتيرة استعداداتهما للمواجهة المرتقبة بينهما مساء هذا اليوم، ويسعى الفريق النهضاوي للفوز في مباراة اليوم والابتعاد عن مراكز المؤخرة في سلم الترتيب، بينما يريد القادسية كسب النقاط الثلاث ومواصلة صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ففي النهضة وعد المدرب التونسي عفوان الغربي بتعديل الصورة والعودة للانتصارات بعد سلسلة التعثرات التي لازمت الفريق خلال الجولات الماضية، مشددا على أهمية مواجهة اليوم وحصد النقاط الثلاث، وكان الفريق النهضاوي قد واصل تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لملاقاة القادسية، وركز مدرب الفريق التونسي عفوان الغربي، على تنفيذ الجمل التكتيكية، ورفع المعدل اللياقي للاعبين، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الجيل الماضية التي انتهت بخسارة الفريق النهضاوي بنتيجة 0-1

وعلى الجانب الآخر، طالب مدرب فريق القادسية يوسف المناعي اللاعبين بمضاعفة الجهد في مباراة النهضة، حتى تتواصل النتائج المميزة للفريق والأهم من ذلك عدم التفريط بالنقاط، وكانت تدريبات فريق القادسية قد شهدت حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومشجعي النادي لدعم الفريق قبل مباراة النهضة اليوم.

ويسعى القدساويون للفوز في مباراة النهضة، ومواصلة الانتصارات التي حققها الفريق خلال الجولات الماضية، والمحافظة على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان، والعودة سريعا إلى دوري المحترفين.