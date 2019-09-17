اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17-9-2019 .. عن تعديل عقود ثلاثى الأبيض بعد السوبر...

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جدة - عمرو شويل

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ..تعديل عقود ثلاثى الزمالك عقب السوبر

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ..قرر مسئولو الزمالك عقد جلسة مع الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، عقب مباراة الأهلى القادمة فى السوبر المصرى، لتعديل عقودهم وترضيتهم بأفضل صورة مالية حاليا خاصة بعد الأداء الذى قدموه مع الفريق فى الموسم الماضى، مع وعدهم بأنه سيتم تعديل عقودهم.

وتسببت خسارة الزمالك من جينيراسيون فوت السنغالى، فى تأجيل ملف تعديل العقود الحالية للثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، ليتم تأجيل ذلك الملف عقب انتهاء مباراة السوبر أمام الأهلى.

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ..الزمالك يوقع مع تذكرتى فى الموسم الجديد

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ..وقع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع مسئولو شركة تذكرتى برئاسة منتصر النبراوى لتطبيق نظام تذكرتى، لبيع التذاكر للجماهير بالنظام الذى تم إتباعه فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين.



اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17-9-2019 .. (2)

وتعتبر شركة تذكرتى هى بوابة جماهير الزمالك الوحيدة لحضور مباريات الأبيض ، بعدما نالت إشادة الجميع فى بطولة أفريقيا 2019.

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ..مصطفى محمد يقود الهجوم أمام الأهلى فى السوبر

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ..استقر الصربى ميتشو المدير الفنى لفرق الزمالك، على الدفع بمصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض، فى المباراة المقبلة أمام الأهلى، التى ستجمعهما فى الثامنة مساء يوم الجمعة على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى.

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وقرر ميتشو الاعتماد على مصطفى محمد من بداية اللقاء، وعدم الدفع بعمر السعيد ليستفيد من قوة اللاعب وإجادته فى استغلال الفرص والهجمات المتاحة.

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ..تأهيل القوة الضاربة للزمالك قبل لقاء السوبر

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ..ويسابق نادى الزمالك الزمن لتجهيز برنامج تأهيل خاص لرباعى الفريق محمود عبد الرزاق شيكابالا وإمام عاشور، والمغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لتجهيزهم لمواجهة الأهلى فى السوبر.



اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ..

ويحاول ميتشو استعادة قوته الضاربة أمام المارد الأحمر، والعمل على تحقيق الفوز واستعاد الجماهير البيضاء بعد الاخفاق أمام بطل السنغال، خاصة بعد غياب شيكا وبن شرقي وأوناجم وعاشور عن مباراة جينيراسيون السنغالي لاسباب مختلفة.

لا وقت للراحة استعدادا للسوبر

رفع الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، لا وقت للراحة استعدادا للسوبر، حيث سيخوض الفريق اليوم، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بميت عقبة، فى اطار الاستعداد بقوة لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، بالمباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بحضور 10 ألاف مشجع.

واستعد ميتشو لمواجهة المارد الأحمر، من السنغال، حيث خاض الفريق تدريباته الجماعية الأحد الماضي بحديقة فندق الإقامة فى العاصمة السنغالية داكار، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة.