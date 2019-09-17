شكرا لقرائتكم أزارو يخضع لجلسة علاج طبيعى لتحديد موقفه من المشاركة فى السوبر المحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي لفحص طبي جديد بإشراف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، خلال مران اليوم الثلاثاء، للوقوف على مستجدات إصابته في الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب في الأجندة الدولية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السوبر المصري، فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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كان وليد أزارو قد خضع لجلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم أمس الاثنين، ويسعى الجهاز الطبي اليوم للتعرف على مدى التحسن في حالة اللاعب.

وغاب أزارو، عن مباراة كانو سبورت التي أقيمت في غينيا الاستوائية، مساء السبت الماضي في ذهاب دورالـ32 بدوري أبطال إفريقيا، التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة بعد رفض الجهاز الفني المجازفة باللاعب وإشراكه في المباراة، لمنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة.