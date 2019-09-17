شكرا لقرائتكم أزارو يخضع لجلسة علاج طبيعى لتحديد موقفه من المشاركة فى السوبر المحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان وليد أزارو قد خضع لجلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم أمس الاثنين، ويسعى الجهاز الطبي اليوم للتعرف على مدى التحسن في حالة اللاعب.
وغاب أزارو، عن مباراة كانو سبورت التي أقيمت في غينيا الاستوائية، مساء السبت الماضي في ذهاب دورالـ32 بدوري أبطال إفريقيا، التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة بعد رفض الجهاز الفني المجازفة باللاعب وإشراكه في المباراة، لمنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أزارو يخضع لجلسة علاج طبيعى لتحديد موقفه من المشاركة فى السوبر المحلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.