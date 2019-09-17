شكرا لقرائتكم الزمالك يعد الثلاثى الأخطر بالقلعة البيضاء بتعديل عقودهم عقب السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، عقد جلسة مع الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، لاعبى القلعة البيضاء، عقب الانتهاء من مباراة الأهلى القادمة التى ستجمع بينهما فى السوبر المصرى، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع، وذلك لتعديل عقودهم وترضيتهم بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية، بعد الأداء الذى قدموه مع الفريق فى الموسم الماضى، خاصة بعد وعدهم بأنه سيتم تعديل عقودهم.

وتسببت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، التى جمعت بين الفريقين فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى تأجيل ملف تعديل العقود الحالية للثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، ليتم تأجيل ذلك الملف عقب انتهاء مباراة السوبر أمام الأهلى .

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وعادت بعثة الزمالك إلى القاهرة أمس الأثنين، قادمة من السنغال، حيث حرص الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة ميتشو، على خوض مران فى السنغال قبل العودة إلى مصر، حيث من المقرر أن يستأنف الأبيض تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة، استعدادا للقاء السوبر المصرى المقرر له الجمعة المقبل أمام فريق الأهلى .

الجدير بالذكر أن الأهلى سيخوض مباراة السوبر بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018، فى المقابل يلعب الزمالك بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.