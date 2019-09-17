شكرا لقرائتكم محمد إيهاب: الاتحاد الدولى منح مهلة 3 أسابيع للاستئناف على الإيقاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد إيهاب، البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال، إن الاتحاد الدولى أعطى مهلة لمدة 3 أسابيع للاتحاد المصرى للاستئناف على قرار الإيقاف لمدة عامين من المشاركات الدولية ودفع الغرامة بسبب ثبوت حالات منشطات.

وقال البطل الأوليمبى، إنه يثق فى إنصاف المحكمة الدولية الرياضية للإتحاد المصرى الذى سيقدم أوراق تثبت صحة موقفه.

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وتعود غدا إلى مصر بعثة منتخب رفع الأثقال إلى القاهرة بعد توصية الإتحاد الدولى بشأن حرمان مصر من المشاركة فى بطولة العالم بتايلاند المحدد لها الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر الجارى فى ظل قرار الإيقاف لمدة عامين بسبب المنشطات، وفقا لتأكيدات محمد إيهاب.

وكان من المقرر أن تغادر البعثة من معسكر أذربيجان إلى تايلاند مساء أمس، إلا أن توصية الإتحاد الدولى فى المكتب التنفيذى حرمت مصر من المشاركة.

جدير بالذكر أنه ثبت وجود 7 عينات إيجابية فى البطولة الأفريقية التى نظمتها مصر عام 2017، مما تسبب فى حرمان مصر من المشاركات العالمية وتهديد المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.