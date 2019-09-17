شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أسماء رموز الحكام الراحلين على معسكرات قضاة الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة على إطلاق أسماء رموز الحكام الراحلين على معسكرات الحكام المقامة حالياً استعدادًا لبطولة الدورى الممتاز ودورى القسم الثانى والثالث.

جاء إطلاق أسماء رموز التحكيم على معسكرات قضاة الملاعب تخليداً لذكرى رموز التحكيم المصرى فى السنوات الأخيرة.

يترأس جمال الغندور الحكم الدولى السابق رئاسة لجنة الحكم بعد اختياره من قبل اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى ونائبه جمال محمد على وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.

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واستقر جمال الغندور على الأسماء التى ستساعده فى لجنة الحكام على رأسهم ياسر عبد الرءوف ومحمد قدورة وتامر درى ووجيه أحمد وعزب حجاج وفهيم عمر.

أطلقت لجنة الحكام اسم الراحل محمد حسام رئيس اللجنة والحكم الدولى الأسبق على معسكر حكام الدورى الممتاز الذى اختتمت فعالياته أمس الاثنين.

وتولى محمد حسام رئاسة لجنة الحكام أكثر من مرة ويعد الأب الروحى لنجوم التحكيم عصام عبد الفتاح وجمال الغندور ورضا البلتاجى ووجيه أحمد وناصر عباس وعدة أجيال لقضاة الملاعب، كما أنه صاحب الإنذار الوحيد الذى تلقاه محمود الخطيب نجم الأهلى السابق طوال مشواره الكروى.