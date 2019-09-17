رياضة | كيف كانت خطوات السد الثابتة نحو نصف نهائي دوري الأبطال؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف كانت خطوات السد الثابتة نحو نصف نهائي دوري الأبطال؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي السد القطري من العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما نجح في انتزاع فوز مثير من النصر السعودي بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الربع نهائي ، ليتأهل الفريق بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.

افتتح أكرم عفيف أهداف المباراة للسد، بعد استغلاله لعرضية متقنة من الكوري الجنوبي نام تاي هي، قابلها عفيف برأسية قوية سكنت شباك براد جونز حارس النصر، في الدقيقة 26 من زمن المباراة، قبل أن يتمكن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله من أدراك هدف التعادل للنصر بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك السد معلنة عن هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني، قلب السد القطري الطاولة على نظيره النصر، بعدما أحرز هدفين عن طريق حسن الهيدوس بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى زاوية الحارس براد جونز، في الدقيقة 59 من زمن المباراة، قبل أن يخطف هدف التأهل للدور نصف النهائي بإضافة الهدف الثالث، بعد الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة مدافع النصر لأكرم عفيف، في ظل اعتراض كارثي من قبل مدافع النصر، ولكن حكم المباراة قرر احتسابها للزعيم القطري، ليقوم الدولي الجزائري بغداد بونجاح من تنفيذها بنجاح بتسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى لبراد جونز.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" في السطور التالية، مشوار السد القطري فى بطولة دوري أبطال آسيا 2019 حتي نصف النهائي كالتالي:

نتائج السد القطري في دور المجموعات

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في الجولة الأولى، سقط السد القطري في فخ الخسارة أمام نظيره الأهلي السعودي، بهدفين دون رد، وتمكن السد من تحقيق فوزه الأول بالبطولة أمام برسبوليس الإيراني، بهدف نظيف، في إطار الجولة الثانية، قبل أن يتعثر أمام باختاكور الأوزبكي بنتيجة 2/2، ضمن إطار الجولة الثالثة.

وفي الجولة الرابعة، تعرض السد للخسارة أمام برسبوليس، بهدفين دون رد، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات مجددًا أمام الأهلي، بنتيجة 2/1، ويختتم منافسات دور المجموعات بالفوز على باختاكور الأوزبكي بنتيجة 2/1.

نتائج السد القطري في دور الـ16

فرض الدحيل نتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام مواطنه السد، في إطار ذهاب دور الـ16، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز على الدحيل في مباراة الإياب بنتيجة 1/3، ليتأهل لدور الثمانية بنتيجة 4/2 في محموع المباراتين.

نتائج السد القطري في الدور ربع النهائي

سقط السد في فخ الخسارة بنتيجة 2/1 أمام مضيفه النصر السعودي، قبل أن يتمكن من من تحقيق ريمونتادا تاريخية في مباراة الإياب بفوزه بنتيجة 3/1، ليتأهل للدور نصف النهائي بنتيجة 4/3 في مجموع المباراتين لصالح الزعيم القطري.