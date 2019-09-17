شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينسق بين "تذكرتي" والأندية لتنظيم حضور الجمهور لمباريات الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو اتحاد الكرة من أندية الدورى الممتاز الإجتماع بمسئولو شركة تذكرتي خلال الفترة المقبلة من أجل الإتفاق على إستخراج FAN ID للجماهير و الإتفاق على أفضل الطرق لدخول الجماهير للمباريات اسعدادًا للدوري الذى ينطلق فى 21 سبتمبر للموسم الجديد 2019 – 2020.

كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن الجماهير ستحضر مباريات الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 بصورة تدريجية ، مؤكداً أن الجماهير ستحضر للمباريات عن طريق إتباع نظام بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين.

تابع العطار أنه سيتم تسجيل الجماهير لبياناتهم عن طريق " تذكرتي" من أجل إستخراج FAN ID للمباريات الخاصة بالدوري ، لتسهيل مهمة الجماهير فى الدخول للملاعب إلى جانب سهولة الحصول على تذاكر المباريات و إلغاء بيع التذاكر فى السوق السوداء و إلغاء الطوابير الخاصة بشراء التذاكر ، مضيفاً أن الأعداد فى المباريات لم يتم تحديدها بعد وسيتم التنسيق مع الجهات الأمنية فى ذلك خلال الفترة المقبلة.