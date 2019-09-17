شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُعلن اليوم مدرب المنتخب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن مسئولو اتحاد الكرة اليوم عن الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر الذى سيقود الفراعنة خلال السنوات المقبلة، خلفًا لخافيير أجيرى الذى رحل بعد الخروج المبكر للفراعنة من أمم أفريقيا 2019.

واستقر اتحاد الكرة على إسناد مهمة المدير الفنى لمنتخب مصر إلى إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمصرى البورسعيدى بعد منافسة مع حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب وصاحب الرقم القياسى فى الفوز ببطولات أمم أفريقيا لثلاث مرات متتالية وحسام حسن المدير الفنى لسموحة، بعد موافقة غالبية الأعضاء على منح الفرصة لوجه جديد وهو إيهاب جلال، وأيضًا رفض حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للأهلى لحصوله على فرصة تدريب منتخب مصر الأولمبى سابقًا وعدم تحقيقه نتائج جيدة وتوديع التصفيات من الدور الأول.

ويعلن مسئولو اتحاد الكرة عن الجهاز الفنى للمنتخب بالكامل بعد الاستقرار على تواجد الثنائى حمد إبراهيم وكمدرب عام ومصطفى كمال كمدرب حراس ومنح اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة حرية تشكيل باقى الجهاز سواء الفنى أو الإدارى والطبي، كما اقترب طارق مصطفى وسيد معوض من الانضمام للجهاز أيضًا.

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كان إيهاب جلال قال إن تدريب المنتخب الوطنى شرف كبير له، مضيفًا أن كل تركيزه حتى آخر لحظة مع الفريق البورسعيدى وعن تواجد جهازه المعاون معه حال تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب علق جلال قائلاً: "سيكون الرد فى هذا الشأن فى حالة حدوث الأمر بشكل رسمى وحال حدوثه سيظل القوام الأساسى معى".

وتابع إيهاب جلال فى تصريحات صحفية: "لا أعلم ما سيحدث فى الفترة المقبلة وليس لدى معلومة عن تعيين مدرب للمنتخب الوطنى خلال الـ48 ساعة المقبلة ولا أعلم ما سيحدث".

كما أعرب إيهاب جلال عن سعادته بالتواجد فى قيادة المصرى مع المجموعة الحالية من اللاعبين ودعم الجماهير البورسعيدية له وكان إيهاب جلال قد قاد المصرى اليوم للفوز على بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد عمان، فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية.