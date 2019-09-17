شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اتحاد الكرة يعود من السعودية بعد المشاركة فى عمومية الاتحاد العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الثنائى جمال محمد على وأحمد عبد الله عضوا اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء من السعودية بعد مشاركتهما فى الجمعية العمومية للاتحاد العربى لكرة القدم.

وغادر القاهرة ظهر الأحد الماضى جمال محمد علي وأحمد عبد الله إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل مصر في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي لكرة القدم التي عقدت أمس الإثنين لانتخاب رئيس جديد للاتحاد العربي.

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وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم، فوز الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية من الجمعية العمومية للاتحاد، التي اجتمعت في مدينة جدة السعودية.

وقال الاتحاد العربي لكرة القدم فى بيان له: "تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها 25 غير العادي الذى عقد بمدينة جدة".

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، قد أعلن عن استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد العربى لكرة القدم، عقب انتهاء النسخة الأولى من البطولة العربية.