محمد فضل يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية، هدد بالاستقالة من منصبه، اعتراضاً على التفاوض مع حسام حسن مدرب سموحة لقيادة المنتخب الوطني. مع حسام حسن مدرب سموحة لقيادة المنتخب الوطني. وقال المصدر، إن فضل تمسك بالتعاقد مع إيهاب جلال مدرب المصري، على أن يقود الفراعنه بمعاونيه حمد إبراهيم ومصطفى كمال، وهو ما يلقى رفضا من جانب أعضاء اللجنة.

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