شكرا لقرائتكم قلق في جهاز الزمالك بسبب فكر فايلر قبل مباراة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو"، حالة من القلق بسبب الغموض الذى يخيم على فكر وطريقة لعب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للأهلى، قبل مباراة السوبر المحلى التى ستجمعهما فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، وسط حضور 10 ألاف مشجع بواقع "5 ألاف للأهلى و5 ألاف للزمالك".

عدم اذاعة مباراة الأهلى وكانو سبورت الغينى، فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، أدى لحدوث حالة من القلق فى الزمالك، خاصة وأن تلك المباراة هى الأولى للشياطين الحمر تحت قيادة السويسرى "فايلر" وعدم التمكن من مشاهدتها، وضع الجهاز الفنى للأبيض فى حيرة لعدم التمكن من قراءة عقل مدرب الأهلى، وكيفية ادارته للمباريات، أو الاسلحة التى يعتمد عليها بشكل أساسى، وهل سيكون أدائه مائل للهجوم أم سيميل أكثر للدفاع.

وقام أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف مساعدين ميتشو، بالاستعانة ببعض اللقطات التى سجلت من مباراة الأهلى وكانو سبورت، لمشاهدة الهدفين الذين سُجلوا فى مرمى الفريق الغينى عن طريق صلاح محسن ووليد سليمان، كما أعد الثنائى تقرير مفصل عن لاعبى المارد الأحمر، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق لتعويض غموض فكر "فايلر".