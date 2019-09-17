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فايلر يضع خطة السيطرة على منطقة الوسط فى سوبر الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر عدة محاضرات فنية مع اللاعبين لشرح طريقة وأسلوب لعب الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بينهما على كأس السوبر والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة على استاد برج العرب بالإسكندرية .

 ويسعى الجهاز الفنى للأهلى من خلال هذه التسجيلات فى وضع خطة مواجهة الزمالك والتى تركز على أحكام السيطرة على منتصف الملعب وإفساد عناصر الخطورة فى الفريق الأبيض، وعلى رأسهم التونسى فرجانى ساسى ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما.

ويدرس السويسرى فايلر اللعب بـ3 لاعبين فى خط الوسط وهم عمرو السولية وحمدى فتحى والمالى اليو ديانج لغلق كل المساحات أمام عناصر الخطورة فى الزمالك، إلا أن اتجاهًا آخر بالدفع بثنائى فى الوسط وزيادة عدد المهاجمين لمحاولة إحراز هدف مبكر.

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وكان المدير الفنى للأهلى قد أوقف مران الفريق أمس أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين استعدادًا لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المحلى.

 

 

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