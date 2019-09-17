رياضة | خاص - السيد حمدي يكشف عن آخر محطاته والإصابة بالصليبي واعتزاله كرة القدم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - السيد حمدي يكشف عن آخر محطاته والإصابة بالصليبي واعتزاله كرة القدم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق عن اخر محطاته في كرة القدم وعن حقيقة إعتزاله في الفترة الأخيرة وعدم استكمال مسيرته الكروية في الموسم المقبل.

وقال السيد حمدي في تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الرياضي" : "اعتزلت كرة القدم بشكل رسمي في نهاية الموسم الماضي، ولكني لم أعلن حتى الآن هذا القرار، وإصابة الرباط الصليبي جاءت في وقت صعب للغاية مع نادي الترسانة".

وواصل : "اخر محطة لي في الدوري المصري الممتاز كانت مع فريق الداخلية منذ 3 مواسم، وكانت رغبتي عدم خوض تجربة الدرجة الثانية، وتوقف مفاوضاتي مع نادي لبناني كانت السبب في الانتقال إلى نادي المنصورة".

وكان قد لعب السيد حمدي 12 مباراة مع منتخب مصر وسجل 6 أهداف، وحصل مع الفراعنة علي لقب بطولة أمم إفريقيا عام 2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

