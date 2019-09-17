رياضة | بسبب صفقة "جريزمان".. برشلونة يواجه خطر إغلاق ملعب الكامب نو 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب صفقة "جريزمان".. برشلونة يواجه خطر إغلاق ملعب الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو بأن برشلونة قد وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعدما قرر كسر عقد اللاعب أنطوان جريزمان مع إتليتكو مدريد بتلك الصورة التي حدثت في الصيف الماضي، وذلك بعدما قال القاضي المعني بالنظر في قضية جريزمان، بأن برشلونة لن يفلت من العقوبة، وهناك عقوبتين سيتم توقيع واحدة منهم على النادي الكتالوني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية والمقربة من نادي برشلونة، فإن القاضي، خوانتكسو، هو المسؤول عن النظر وإصدار الجكم في واقعة جريزمان، وقد أطلق تصريحات صحفية في الساعات الماضية، وقال أن برشلونة سيواجه عقوبة دفع غرامة تصل لنحو 300 يورو أو إغلاق الكامب نو، وربما تكون العقوبة الثانية هي الأقرب للحدوث بحسب وجهة نظر القاضي خوانتكسو.

صحيفة موندو ديبورتيفو، فسرت تصريحات القاضي، والتي تحدث فيها عن عقوبة غلق الكامب نو، بأن المقصود من وراء ذلك هو غلق الملعب أمام الجماهير لمدة مباراة أو أكثر، بمعنى أن يخوض برشلونة مباراة أو أكثر بدون جماهير، وهناك تفسير أخر، وهو أن يختار برشلونة ملعب آخر غير الكامب نو، ليكون ملعبه لمدة مباراة أو أكثر كعقوبة على ما فعلته إدارة برشلونة في صفقة جريزمان.

يذكر أن الاتحاد الإسباني كان قد قرر تعيين القاضي خوانتكسو في الساعات الماضية من أجل أن ينظر في شكوى إتليتكو مدريد ضد نادي برشلونة، الذي قام بكسر عقد اللاعب الفرنسي، بعدما دفع 120 مليون يورو لمصلحة الروخى بلانكوس في الصيف الماضي.