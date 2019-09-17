شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تأثر محمود الخطيب لحظة دعم مؤمن زكريا فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأثر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، لحظة الوقوف دعمًا لمؤمن زكريا لاعب الفريق المصاب، خلال حفل تكريم 124 بطلاً من أبطال القلعة الحمراء، بنادى أهلى مدينة نصر.

وظهرت على ملامح "بيبو" علامات الحزن والتأثر، نظرًا للحالة النفسية والصحية التى يمر بها اللاعب، الذى يستعد للسفر إلى ألمانيا لتلقى جلسات علاجية، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

Advertisements

وقام مجلس الأهلى وجميع الحضور بالوقوف والتصفيق لتدعيم اللاعب أثناء عرض أغنية خاصة به متمنين له الشفاء العاجل.

وكان رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، قام بترشيح 124 بطلاً من أبناء الأهلى لتكريمهم فى الحفل المقرر إقامته اليوم بفرع النادى بمدينة نصر ويأتى هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة فى دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو العالمى مع النادى أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين فى النادى لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التى من شأنها إعلاء اسم النادى.