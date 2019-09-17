شكرا لقرائتكم ميتشو يرفض منح لاعبي الزمالك راحة بعد رحلة السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية بعد رحلة العودة الشاقة من السنغال عبر الخطوط المغربية، عقب مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى ذهاب دورى الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الفريق السنغالى بهدفين دون رد.

ويخوض الزمالك اليوم، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بميت عقبة، فى اطار الاستعداد بقوة لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، بالمباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بحضور 10 ألاف مشجع.

وكان ميتشو قرر بداية الاستعداد لمواجهة المارد الأحمر، من السنغال، حيث خاض الفريق تدريباته الجماعية يوم الأحد بحديقة فندق الإقامة فى العاصمة السنغالية داكار، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة.