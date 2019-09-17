رياضة | كريم شحاتة: " والدي يرحب بالعودة للمنتخب ولكنه غاضب من هذا الأمر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم شحاتة: " والدي يرحب بالعودة للمنتخب ولكنه غاضب من هذا الأمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن حزنه لحالة والده بسبب ترشيحه لتدريب منتخب مصر مع 4 أسماء أخرى، ووضع أسمه في مقارنات على الرغم لما قدمه للمنتخب المصري لاعباً ومدرباً.

وقال كريم في تصريحات لفضائية "الأولى"، أن والده صرح وقال: "تدريب منتخب مصر شرف كبير، وإذا تم اختياري لن أتأخر ، ولكن المحزن في الأمر أنهم يضعوا أسمه في مقارنة مع أولاده وهو أمر غير لائق بالمرة" .

وتابع حسن شحاتة: "سأوافق على تدريب منتخب مصر، لكن دون أن يتم وضع اسمي في مقارنات مع مدربين آخرين".

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وأشار كريم: "حسن شحاتة حزين بسبب وضعه في مقارنات مع بعض الأسماء المرشحة لتدريب منتخب مصر".

وأوضح كريم أن حسن شحاتة قال: "أتولى تدريب منتخب مصر بتكليف من الدولة، بدون الدخول في مقارنات مع أحد".

يذكر أن رئيس اللجنة المنظمة لاتحاد الكرة عمرو الجنايني أكد أنه تم الاستقرار على خمس أسماء لتدريب المنتخب وهم حسن شحاتة مرشح بجانب إيهاب جلال، وحسام حسن، وأحمد حسام ميدو، وحسام البدري.