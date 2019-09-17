شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخطيب يوجه رسالة إلى أبطال الأهلى فى جميع الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى التحية لأبطال النادى فى جميع الألعاب مؤكدًا أن التكريم جاء لتكليل تعبهم طوال الفترة الماضية ورفعهم لأسم مصر والنادى الأهلى فى المحافل الإقليمية والعالمية.

وأكد الخطيب أنه فخور بهؤلاء الأبطال مطالبًا إياهم بالعمل بجهد وإصرار وتدريب شاق وتركيز والتزام فيما هو قادم، للاستمرار على منصات التتويج وكتابة تاريخ جديد فى السنوات المقبلة.

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وتمنى الخطيب أن يتواجد عدد أكبر من المكرمين فى السنة المقبلة موجهًا حديثه للأبطال بوجوب أن يكونوا قدوة لجميع زملائهم والأجيال المقبلة.

وجاء ذلك أثناء الحفل الضخم المقام حاليًا فى مقر النادى الأهلى بمدينة نصر لتكريم العديد من أبطال القلعة الحمراء الذين حققوا إنجازات عربية وأفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

وكان رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، قام بترشيح 124 بطلاً من أبناء الأهلى لتكريمهم فى الحفل المقرر إقامته اليوم بفرع النادى بمدينة نصر ويأتى هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة فى دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو العالمى مع النادى أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين فى النادى لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التى من شأنها إعلاء اسم النادى.